Москва, , 11:17 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах расширяет полномочия регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Олег Матвейчев («Единая Россия»).

Комментируя наиболее важные разделы законопроекта, он также отметил:

«Что касается региональной собственности. У нас не было реестров и были настолько мёртвые нормы, что они позволяли торговать этой собственностью за плечами людей. Теперь весь перечень региональной собственности будет доступен на сайте. А что касается ранее действовавших норм, по определённым видам собственности была отсылка к федеральному закону, который ещё даже принят не был. И получалась странная ситуация с отсылкой туда, где ничего нет.

Чтобы таких вещей не было, сейчас наводится порядок. Переработан перечень полномочий по вопросам совместного ведения. Сейчас их около 100 пунктов, многие носят отсылочный характер, указывая на иные федеральные законы, другие направлены на детализацию конкретного полномочия».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении 9 ноября 2021 года. Его поддержали 317 депутатов, против проголосовали 66 парламентариев, 12 воздержались.

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