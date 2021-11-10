Благовещенск, 10 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Инспектор ДПС Амурской области осуждён на три года с отбыванием в колонии общего режима за незаконное бездействие. Сотрудник ГИБДД пренебрёг запретом и пропустил машину, перевозившую скот, через пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе Амурского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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Инспектора также лишили звания «майор полиции» и обязали заплатить 200 тыс. рублей штрафа. За разрешение проехать автомобилю он получил 20 тыс. рублей. Инспектор ДПС, пропуская машину, пренебрёг правилами, которые запрещали ввоз животных в Амурскую область. Полицейский знал, что в автомобиле провозят скот, и потребовал за это деньги.

Приговор ему вынесен по статье 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения бездействию в пользу взяткодателя). Инспектора взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД — их подозревают в получении взяток. Пока выявлено два эпизода получения денежных средств от граждан в размере 65 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.