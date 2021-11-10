Улан-Удэ, 10 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал региональному оператору по обращению с отходами три дня, чтобы разгрести завалы на мусорных площадках. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проблемы с вывозом возникли из-за долгов оператора перед подрядчиками.

Марина Каширская ИА REGNUM Мусор

«Я попрошу глав районных администраций держать на контроле этот вопрос, а также проконтролировать выход озвученного количества машин в каждом районе. И на разгребание накопившихся завалов три дня — среда, четверг и пятница, чтобы в субботу и воскресенье опять не накопить», — отметил глава города.

По словам директора регоператора компании «ЭкоАльянс» Дмитрия Дружинина, проблему усугубили болезни среди водителей, из-за чего две машины простаивали. Он заверил, что к настоящему времени проблема решена, и все машины вышли на линии, пообещав войти в график на следующей неделе.

При этом собираемость платежей за вывоз мусора с населения достаточно высокая — 91,6%. При этом по юрлицам собираемость составляет лишь 65,2%.