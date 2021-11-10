Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В здании будущего музея Ростова-на-Дону — знаменитом доме с ангелами на улице Московской — состоится субботник. Волонтёров обеспечат медицинскими масками. В наиболее опасных местах здания будут работать сотрудники комитета. Об этом сообщает донской комитет по охране объектов культурного наследия.

Грустный ангел

«Учитывая сложное физическое состояние здания, комитетом совместно с администрацией Ленинского района разработан порядок проведения субботника. Подготовлены необходимое оборудование и материалы, защитные каски», — сказано в сообщении.

Доходный дом Максимова был построен в 1899 году. Дом с ангелами, как его называют горожане, упоминается в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и является объектом культурного наследия.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону ведётся приём экспонатов будущего музея истории Ростова-на-Дону. На хранение поступило более 150 предметов. Экспозиция временно размещена в историческом парке «Россия — моя история».