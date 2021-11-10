Красноярск, 10 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 731 (темп прироста 0,5%) случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 138 421. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Шарыпово и Курагинский район.

Из 731 случая заражения в краевой столице был зафиксировано 171 (темп прироста 0,4%), в Канске — 66 (1,3%), в Норильске — 61 (0,9%), в Назарово — 35 (1,4%), в Минусинске — 31 (0,5%), в Сосновоборске — 14 (0,5%), в Шарыпово — 11 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 33 (1,2%), ЭМР (п. Тура) — 31 (2,7%), Канском — 31 (2,0%), Тасеевском — 30 (3,9%), Ирбейском — 29 (3,1%), Балахтинском — 24 (2,0%), Нижнеингашском — 24 (1,5%), Дзержинском — 23 (2,5%) и Рыбинском — 21 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4399 человек, снято с наблюдения — 3703. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 50 157 (+696) человек.

За последние сутки в регионе проведено 11 787 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 061 251.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае расширили систему предъявления QR-кодов в общественных местах.