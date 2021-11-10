Нью-Йорк, США, , 11:12 — REGNUM Компания Netflix раскрыла имена актёров, которые исполнят главные роли в новой адаптации аниме-сериала One Piece. Список был опубликован 10 ноября на официальной странице вещателя в Twitter.

One Piece Скриншот с YouTube

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1458192236227743744

В сериале сыграют: Иньяки Годой (в роли Луффи), Макэню (в роли Ророноа Зоро), Эмили Радд (в роли Нами), Джейкоб Ромеро Гибсон (в роли Усоппа) и Таз Скайлер (в роли Санджи). Имена актёров второго плана пока не раскрываются.

Добавим, что у сериала One Piece пока нет даже примерной даты выхода. Известно, что сценарий для пилотного эпизода написали Стив Маэда и Мэтт Оуэнс.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое аниме по «Ведьмаку» выйдет «в далёком-далёком будущем»