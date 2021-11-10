Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Сотрудники полиции Тбилиси начали задерживать участников протестных акций, организованных 10 ноября оппозиционной партией «Единое национальное движение» в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Бывший кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили после окончания акции протеста у здания парламента © ИА REGNUM

По данным журналистов, возле здания министерства здравоохранения республики сотрудники полиции задержали двух человек. Возле здания Службы государственной безопасности — четверых.

Сообщается, что правоохранители попытались задержать возле СГБ члена политсовета ЕНД Заала Удумашвили, но им это сделать помешали протестующие. Участники акций заявляют, что не понимают причины задержания.

Глава патрульной полиции МВД Грузии Важи Сирадзе сообщил журналистам, что правоохранители задерживают тех, кто пытается блокировать административные здания.

«Они нарушают общественный порядок. Пикетирование и блокирование государственных зданий запрещены», — сказал Сирадзе.

Напомним, основанная Саакашвили ЕНД с 1 ноября проводит акции протеста каждый день. Партия требует от властей освободить экс-президента из заключения и провести досрочные парламентские выборы. Накануне председатель партии Ника Мелия, заявил, что 10 ноября будет четыре протестные акции. Место нахождения четвёртой он не стал раскрывать, чтобы усложнить работу правоохранителям.

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