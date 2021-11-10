Москва, , 11:11 — REGNUM Новый закон Клишаса — Крашенинникова (КК) закрепляет и расшифровывает в федеральном законе поправки в Конституцию РФ, которые были приняты летом 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«В нём появились новые нормы. Закон обеспечивает верховенство Конституции на всей территории Российской Федерации и запрещает судам любых уровней учитывать решения иностранных инстанций.

Среди прочих норм закон КК четко распределяет полномочия между уровнями власти — федеральным и региональным, региональным и муниципальным и устанавливает общие принципы функционирования власти.

Параллельно легализуется дистанционное взаимодействие органов власти. Вводится единый электронный документооборот и порядок проведения онлайн-заседаний, что удобно для обычного гражданина.

Закон КК регламентирует полномочия главы субъекта, его обязанность формирования регионального правительства. Закон четко устанавливает, что является собственностью региона и указывает, на необходимость сделать перечень собственности открытым.

Четко определен перечень должностей, которые занимаются по согласованию с федеральным центром и вводится норма о перечне должностей, которые в обязательном порядке должны быть в регионе.

На главу региона устанавливаются методы воздействия: выговоры, строгие выговоры. Прежде таких инструментов не было и, если человек плохо работал, то на него невозможно было воздействовать.

Это крайне важно для граждан — теперь глава субъекта федерации одновременно и главный региональный чиновник, и федеральный чиновник.

Новый закон расширяет региональные полномочия: переработан перечень полномочий по вопросам совместного ведения.

Для прозрачного бюджетирования вводится четкий статус финансового органа субъекта и назначение его главы с участием Минфина России.

Это наиболее важные нормы закона КК о региональной власти и они свидетельствуют о том, что мы делаем огромный шаг в госуправлении в точки зрения прозрачности владения и финансирования, с точки зрения ответственности за принимаемые решения и их реализацию.

И самое главное — система органов власти и контактирование в ней становится удобной для российского гражданина и его право защищаются в бо́льшем объеме», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России. Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

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