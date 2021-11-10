Москва, , 11:11 — REGNUM Самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США был обнаружен над Чёрным морем. Он приблизился к государственной границе Российской Федерации на 35 км. Об этом 10 ноября сообщили в Минобороны России.

Самолет-разведчик 12019

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«Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолёт Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7−10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Чёрного моря», — уточнили в оборонном ведомстве.

Его полёт над Чёрным морем продолжался с 14:15 до 19:28 9 ноября. На протяжение всего этого времени приблизившийся к госгранице РФ американский самолёт сопровождали радиолокационные средства зенитных ракетных войск ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что США создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия в ведомстве назвали «дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины».

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В Минобороны добавили, что Черноморский флот России контролирует действия американских кораблей в акватории Чёрного моря. Так, с 30 октября в этом районе находились эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

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