Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании 10 ноября окончательно утвердили осенние поправки в бюджет 2021 года.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, после корректировки, в законе «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» доходная часть бюджета увеличена до 803,1 млрд рублей, расходная часть — до 806,9 млрд рублей, дефицит составит 3,8 млрд рублей.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», 7,1 млрд рублей дополнительно выделены на закупку горнопроходческого оборудования для продолжения строительства метрополитена. На 7 млрд рублей увеличен резервный фонд правительства Санкт-Петербурга. По 3 млрд рублей добавлено на лечение больных COVID-19 и на строительство Витебской развязки, 2 млрд рублей — на строительство объектов метро.

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