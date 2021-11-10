Кемерово, , 11:11 — REGNUM В Кемеровской области внесены изменения в действие антиковидных мер. Так, с 15 ноября посещение общественных мест будет возможно только при предъявлении действующего QR-кода, подтверждающего прохождение курса вакцинации от COVID-19 или факт перенесения данного заболевания, сертификата о прививке для отдельной категории граждан, справки (медицинского заключения) о медотводе от вакцинации, а также отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Данные документы понадобятся при посещении организаций культуры и иных организаций, где проводят концерты, спектакли, киносеансы, конференции, выставки и другие развлекательные и культурно-досуговые мероприятия; объектов спорта, включая бассейны, фитнес-центры, ФОКи и спортзалы; организаций общепита, детских игровых комнат и развлекательных центров, торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов с развлекательно-досуговой инфраструктурой (кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты и залы); салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун; гостиниц, туристических баз и иных коллективных объектов размещения.

Отмечается, что допуск на перечисленные объекты возможен после проверки QR-кода, сертификата (справки) о прививке, справки с результатом ПЦР-теста на соответствие указанных в них данных документу, удостоверяющему личность гражданина.

При этом новые меры не распространяются на лиц младше 18 лет.

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