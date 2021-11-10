Сидней, Австралия, , 11:12 — REGNUM 10 ноября клубы и бары по всему Сиднею раздают бесплатно пиво посетителям в честь возобновления работы отрасли и в качестве награды за достижение целевого показателя штата по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Пиво Ich

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Инициатива «День свободы в вашем местном пабе» была придумана генеральным директором отраслевой организации ClubsNSW Джошой Лэндисом и соучредителем одной из пивоварен Эндрю Файнраном. Предлагаемое бесплатное пиво с ограниченным тиражом было специально создано для раздачи посетителям.

Как отмечают журналисты, не все посетители пабов смогут получить напиток. Чтобы получить подарок местным жителям необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, где они покажут свой QR-код в качестве доказательства вакцинации. Бесплатное пиво можно получить и без регистрации на месте при условии, что посетитель покажет QR-код и он будет отсканирован.

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