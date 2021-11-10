Москва, 10 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Отопительный сезон в России проходит в штатном режиме. Об этом 10 ноября заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на «правительственном часе» в Совфеде.

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«Отопительный сезон, который уже начался, проходит в штатном режиме», — заявил Шульгинов.

«Свою готовность в полном объёме с незначительными отклонениями подтвердили 97% субъектов энергетики, то есть энергокомпаний. В прошлом году было 92%. Те компании, которые не показали готовность, их около 16», — указал он.