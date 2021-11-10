Москва, , 11:06 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах устанавливает порядок того, что называется региональной властью: обязательно должен быть глава, местный парламент или дума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Олег Матвейчев («Единая Россия»).

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Комментируя наиболее важные разделы законопроекта, он также отметил:

«В прежние времена в разных уставах регионы нагородили себе целую кучу разных органов. Они по-разному все назывались, были по две, по три палаты. В них ещё и ротация была — каждые два года, например. Сейчас весь этот базар полностью устраняется законом. Депутаты и сенаторы — все будут избираться раз в пять лет. И никакие иные органы, которые подразумевались местными уставами властью не могут быть наделены властью.

К примеру, с тем же Крымом. У них там мажилис — абсолютно неконституционная единица. Но они себя считают главным органом власти по каким-то там своим основаниям и традициям. Такого рода казусы законодательно устраняются».

Олег Матвейчев также отметил, что новый закон о региональной власти поддержало большинство парламентариев, а коммунисты выступили против с «безграмотных позиций».

Напомним, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении 9 ноября 2021 года. Законопроект предполагается существенно доработать ко второму чтению.

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