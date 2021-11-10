Канберра, , 11:09 — REGNUM Власти штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юге-востоке Австралии, обратились в полицию с целью расследования случаев предполагаемого мошенничества на сумму в 15,9 млн австралийских долларов ($11,5 млн) в рамках государственной программы поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

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В то же время стоит отметить, что в большинстве случаев выделения грантов у властей не возникло подозрений, что бизнесмены получили выплаты незаконно. В правоохранительных органах расследуются дела по подозрению в мошенничестве на сумму, не превышающую 2,6% от всех выплат.

Транзакции на еще 4,6 млн долларов были временно заморожены. В связи с проведением расследования власти настойчиво призывают владельцев бизнеса, которые могли нечаянно допустить ошибки при заполнении заявок на гранты, связаться с ними до тех пор, пока ими не заинтересовалась полиция.

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