Москва, , 11:06 — REGNUM Тоннель между станциями будущими метро Москвы «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии пройден на две трети. Об этом 10 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Строительство метро Mos.ru

«На территории ТиНАО сейчас ведется проходка тоннелей на перегоне между будущими станциями «Мамыри» и «Бачуринская», — рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Общая длина перегона составляет 2,5 километра. В настоящее время щиты прокладывают два однопутных тоннеля. Левый проходит щит «Дарья», позади уже 1,6 километра или 64%. Правый перегонный тоннель, где работает щит «Евгения», готов уже на 72% — пройдено 1,8 километра.

Как пояснил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, работы проводятся на глубине от семи до 18 метров.