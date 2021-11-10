Пермь, , 11:08 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети «В Контакте» затруднился ответить на вопрос о сроках действия системы QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном заболевании. Но он подчеркнул, что мера является эффективной и апробированной в других регионах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Глава Прикамья отметил, что общество живет в период пандемии. «Не от какой-то, извините, блажи это всё придумано, а для того чтобы защитить нас, для того чтобы меньше смертей было, больше сохраненных жизней и здоровья было», — сказал он.

Махонин также заметил, что действие QR-кодов доставляет определенные неудобства. Но необходимо понимать, что каждый человек живет в обществе.

«Наши меры, я считаю, в определенной степени достаточно лояльны, при этом они вынужденные», — обратил внимание губернатор.

Напомним, система QR-кодов на территории Пермского края начала работать в начале октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Систему QR-кодов в Прикамье распространили на фитнес-центры и бассейны