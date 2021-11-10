Ульяновск, , 11:05 — REGNUM В Ульяновской области после жалобы в прокуратуру сделан ремонт в квартире пенсионерки, относящейся к категории «дети войны». Причиной стали выявленные строительные недостатки, сообщает региональное надзорное ведомство.

Комната в двухкомнатной квартире Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

В ходе проверки прокуратура установила, что руководство одного из общества с ограниченной ответственностью, организовав возведение дома по улице Текстильщиков в посёлке Ишеевка Ульяновского района, допустило ряд строительных недостатков.

По данным прокуратуры, в квартире, где живёт пенсионерка, обнаружены отслоения обоев, трещины напольного покрытия и провисание дверей. Это стало основанием для обращения прокурора в суд.

В ведомстве отмечают, что коммерческая организация устранила строительные недостатки, а также утеплила стены для обеспечения требуемой температуры в квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области была инициирована проверка в связи со срывом сроков ремонта пищеблока в лицее и нарушением прав учащихся.

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