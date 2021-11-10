Уфа, 10 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом он написал 10 ноября на своей странице в социальной сети.

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Хабиров сообщил, что в Башкирии несут службу свыше 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел и у каждого из них очень непростая работа.

Глава региона отметил, что, когда человеку сложно, он начинает звать на помощь полицейских.

«Это огромная армия, которая даже сегодня, в праздничный день, находится на защите общественного порядка, на защите наших граждан, на защите их собственности», — отметил Хабиров, сообщив, что в реестр в министерстве органов внутренних дел Башкирии внесены 177 фамилий сотрудников, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Он напомнил, что за последние годы во время антитеррористической операции на Северном Кавказе погибли 20 земляков.

«30 человек награждены посмертно орденом Мужества, 6 человек — орденом Красной Звезды», — сообщил глава региона, пожелав полицейским спокойных дежурств, мира и здоровья.