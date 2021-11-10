Краснодар, , 11:03 — REGNUM Три детских сада и одна школа временно закрыты из-за выявленных случаев COVID-19 в Краснодарском крае на 9 ноября, сообщили в региональном оперативном штабе.

Дистанционное образование (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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На данный момент на Кубани из-за случаев ковида полностью закрыты детские сады №9 и №14 Белореченского района, №15 Динского района, а также школа 15 Усть-Лабинского района.

Кроме того, приостановлена работа З6 групп в 23 детских садах Анапы, Краснодара, Сочи, Выселковского, Динского, Красноармейского, Крымского, Лабинского, Староминского, Тихорецкого и Щербиновского районов. Также закрыты 84 класса в 45 школах Анапы, Краснодара, Сочи, Выселковского, Динского, Красноармейского, Кореновского, Кущевского, Крымского, Староминского, Лабинского, Ленинградского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского районов пять групп в четырех колледжах и техникумах.

Воспитанники и ученики находятся на самоизоляции, в учреждениях проводят дополнительную санитарную обработку.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 84 245, выздоровели 58 933 пациента, скончались 7 782 человека.