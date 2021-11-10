Барселона, Испания, , 11:03 — REGNUM Перечень требований к футболистам «Барселон» определил новый главный тренер команды Хави. Об этом сообщает AS.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Согласно новым правилам, игроки должны приезжать на базу за 1,5 часа до тренировки. Члены тренерского штаба должны быть на базе за два часа до начала занятий.

За 48 часов до матча футболистам запрещено приезжать поздно домой.

Также игроки должны обедать и ужинать под присмотром диетологов клуба. Это поможет им предотвратить травмы.

Кроме того, в клубе заново вводится система штрафов, отменённая при Луисе Энрике. За повторные нарушения размер штрафа будет возрастать.

Вводится контроль за досугом игроков. Если они захотят уехать далеко от города, они должны спросить разрешения тренера. При этом им запрещается заниматься сёрфингом и ездить на электровелосипедах.

Напомним, Хави стал главным тренером «Барселоны» после увольнения Рональда Кумана.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» уволила двух сотрудников по решению Хави