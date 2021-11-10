Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Свердловской области назначат нового главу облизбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова не внесла в следующий состав органа его нынешнего председателя Владимира Русинова. Свое решение она озвучила на заседании центральной избирательной комиссии.

Эмблема ЦИК



На вакантное место Памфилова рекомендовала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву кандидатуру Елены Клименко. Сейчас она занимает пост заместителя Русинова.

Напомним, Владимир Русинов является председателем облизбиркома уже четыре года. На этом посту он сменил Валерия Чайникова. Глава ЦИК поблагодарила экс-председателя органа за проделанную работу и пожелала ему дальнейших успехов.