Москва, , 11:02 — REGNUM В Госдуме предложение о добровольных пенсионных накоплениях назвали утопией и предложили негосударственным пенсионным фондам (НПФ) вернуть гражданам 1,5 трлн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предложение главы Сбербанка Германа Грефа о добровольных пенсионных накоплениях — это чистая утопия», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Во-первых, половина работников в России получают меньше 34 тыс. рублей в месяц, как с такими доходами что-то копить, рассуждает парламентарий.

Во-вторых, пенсионная система и особенно НПФ полностью утратили кредит доверия.

«Из-за пробелов в законе НПФ присвоили порядка 1,5 трлн рублей доходов от инвестирования пенсионных накоплений. Пусть сперва вернут эти деньги», — предложил он.

В-третьих, подобные разговоры подразумевают, что действующая пенсионная система забирает у граждан 22% доходов (у богатых всего 10%, но об этом предпочитают не напоминать), а обеспечить достойную старость все равно не в состоянии, указал Миронов.

«Может, пора навести порядок в обязательном пенсионном страховании?» — предложил депутат.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил необходимости простимулировать добровольные пенсионные накопления граждан. По его словам, надо дать возможность НПФ предлагать своим клиентам «конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами».

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