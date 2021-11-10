Кузнецк, Пензенская область, 10 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Жительница города Кузнецка Пензенской области лишилась более 1 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. С заявлением 25-летняя пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Денежные переводы

На телефонный номер молодой женщины позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка и заверила в оформлении мошенниками кредита на ее имя. Злоумышленница предложила самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Пензячка подала заявку на оформление. Получив средства, женщина через банкомат перечислила более 1 млн рублей на предоставленный мнимой сотрудницей службы безопасности расчетный счет, зарегистрированный в банке США. Позже пострадавшая осознала, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 59-летняя жительница Мокшанского района Пензенской области разместила в интернете объявление о поиске работы. На ее сотовый телефон позвонил мужчина и предложил работу по проверке текстов. Для этого женщине требовалось установить на свой телефон несколько приложений и создать счет платежной системы для получения зарплаты.

Читайте также: Жительнице Пензенской области поиски работы обернулись миллионными долгами