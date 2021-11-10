Мадрид, , 10:57 — REGNUM Об окончании пандемия коронавирусной инфекции, вероятно, можно будет говорить тогда, когда система здравоохранения перестанет быть перегруженной .Об этом в интервью газете La Vanguardia заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Флаг ВОЗ

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«Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от коронавируса, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию», — подчеркнул Клюге.

В этом случае коронавирус станет таким же обычным заболеванием, как грипп. Однако пока пандемия не идёт на спад. И это происходит по нескольким причинам, указал Клюге. Так, более чем в половине стран Европейского региона вакцинация застопорилась.

«Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема — скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости», — добавил представитель всемирной организации.

Во-вторых — ослабление мер общественного здравоохранения и социальных мер, добавил Клюге. Он отметил, что к февралю 2022 года, согласно «надёжным оценкам», в Европе из-за последствий COVID-19 могут умереть ещё около 500 тысяч человек, если тенденция распространения коронавируса не поменяется.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным Института Джонса Хопкинса, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 250,8 млн, а число летальных исходов — 5,06 млн.