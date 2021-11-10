Самара, , 10:57 — REGNUM Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел России поздравил с профессиональным праздником глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Ваша работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности крайне важна для сохранения стабильности в регионе, создания условий опережающего развития Самарской области, повышения уровня и качества жизни людей», — подчеркнул глава региона, поздравляя стражей порядка.

Азаров отметил, что, выполняя свой служебный долг, сотрудники правоохранительных органов с честью решают поставленные задачи.

Глава региона поблагодарил работников органов внутренних дел за добросовестную службу и ответственное выполнение своих обязанностей.

«Хочу заверить, что правительство Самарской области и дальше будет оказывать вам всю необходимую поддержку. Выражаю самую искреннюю признательность ветеранам полиции — людям, заложившим традиции честного, самоотверженного служения Отечеству и преемственности поколений стражей порядка», — сообщил он.