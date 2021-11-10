Москва, 10 ноября 2021, 10:56 — REGNUM На сегодняшний день в России с COVID-19 госпитализированы 258 тысяч человек. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»
«На госпитализации сегодня находится 258 тысяч человек. 30 тысяч человек находится в тяжелом состоянии, семь тысяч пациентов находится на искусственной вентиляции легких», — сказал Мурашко.
По его словам, даже при циркуляции штаммов COVID-19 количество заболевших среди вакцинированных не превышает 3−4%.