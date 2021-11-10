Москва, , 10:53 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах даёт право устанавливать количество сроков, на которые может избираться глава субъекта федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Олег Матвейчев.

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Комментируя наиболее важные разделы законопроекта, он также отметил:

«Если раньше стояла жёсткая федеральная норма — глава субъекта федерации мог избираться на два срока и не больше, то теперь субъекты сами будут решать, сколько сроков будет править их губернатор. Считаю, что это справедливо.

Если, к примеру, губернатор плохой, мы можем независимо от того, что народ избрал на пять лет, взять и досрочно его убрать. По различным обстоятельствам: из-за коррупции, других преступлений. Или — он плохо работает, доверие президента потерял. Но если губернатор работает хорошо, почему мы не можем продлить его срок? Доволен президент, доволен народ: показатели хорошие и человек на своем месте работает.

Долгое время белгородский губернатор считался одним из лучших. Спроси людей — они ещё бы с удовольствием согласились, чтобы он и дальше работал. Зачем искусственно ограничивать?

Тем более, что мы сейчас вводим новые нормы, которых ранее не было. Речь идёт о том, что президент может выносить губернаторам предупреждение, выговор, строгий выговор и так далее. Всегда нужно кнут компенсировать пряником. Это будет стимулировать работать лучше».

Напомним, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении 9 ноября 2021 года. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», действовавший с 1999 года, утратит силу.

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