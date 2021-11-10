Катманду, 10 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль, находящийся с визитом в Катманду, встретился 9 ноября с представителем департамента МИД Непала по Северо-Восточной Азии Лок Бахадуром Тапа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе южноокрейского-непальского политического совета представители двух стран обсудили способы оживления кадровых и материальных обменов и обменов на высоком уровне.

Южнокорейский дипломат также призвал правительство Непала оказать поддержку южнокорейским компаниям, вышедшим на рынок страны, а также подчеркнул важность сотрудничества в сфере туризма, культуры и образования.