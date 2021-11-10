Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) организовала 10 ноября в Тбилиси сразу три акции протеста. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Протест OpenClipart-Vectors

По данным журналистов, протестующие собрались возле зданий министерства юстиции, минздрава и Службы государственной безопасности (СГБ). Они требуют перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной клиники в частную, а также заявляют, что его нужно освободить.

К местам проведения акций стянуты силы полиции. Активисты перекрыли движение возле СГБ. Акции проходят шумно.

Напомним, основанная Саакашвили партия ЕНД с 1 ноября проводит акции протеста каждый день. Накануне председатель партии Ника Мелия, заявил, что 10 ноября будет четыре протестные акции. Место нахождения четвёртой он не стал раскрывать, чтобы усложнить работу правоохранителям.

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