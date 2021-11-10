Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» появятся целых семь злодеев. Об этом 10 ноября пишет портал Binge Watch This, ссылаясь на данные инсайдеров из Big Screen Leaks.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук)

Предварительно среди антагонистов Человека-паука для фильма подтверждены Доктор Осьминог, Электро, Зеленый гоблин, Песочный человек и Ящер. Инсайдеры считают, что в качестве камео в картине также могут появиться Веном и Мистерио.

Напомним, что премьера кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 16 декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнили Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Альфред Молина и др.