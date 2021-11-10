Благовещенск, 10 ноября 2021, 10:51 — REGNUM Дорожное службы Амурской области в усиленном режиме очищают дороги от снега и льда. На трассах помимо гололёда образовались снежные перемёты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе министерства транспорта региона
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Из-за сложной дорожной ситуации частично отменены автобусные рейсы из Благовещенска в города Хабаровск, Белогорск, Завитинск, посёлки Прогресс, Талакан, сёла Поярково, Екатеринославка и Возжаевка. Затруднено движение на региональных трассах между Благовещенском и Свободным, Благовещенском и Гомелевкой, а также на участке дороги Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка.
Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер и сильный дождь обещают 11 ноября синоптики в шести муниципалитетах Сахалинской области. Циклон пройдёт по Охинскому, Ногликскому, Александровск-Сахалинскому, Тымовскому, Смирныховскому и Поронайскому районам.