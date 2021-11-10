Благовещенск, 10 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Дорожное службы Амурской области в усиленном режиме очищают дороги от снега и льда. На трассах помимо гололёда образовались снежные перемёты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе министерства транспорта региона

iiinek Гололёд

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Из-за сложной дорожной ситуации частично отменены автобусные рейсы из Благовещенска в города Хабаровск, Белогорск, Завитинск, посёлки Прогресс, Талакан, сёла Поярково, Екатеринославка и Возжаевка. Затруднено движение на региональных трассах между Благовещенском и Свободным, Благовещенском и Гомелевкой, а также на участке дороги Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка.

«Ситуация с гололёдом на дорогах мониторится круглосуточно. Для безопасности движения дорожный комплекс работает в усиленном режиме, борьба с гололедными явлениями и перемётами будет вестись до полного устранения последствий непогоды. При необходимости будет привлечен дополнительный резерв спецтехники», — заверил заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер и сильный дождь обещают 11 ноября синоптики в шести муниципалитетах Сахалинской области. Циклон пройдёт по Охинскому, Ногликскому, Александровск-Сахалинскому, Тымовскому, Смирныховскому и Поронайскому районам.