Москва, 10 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться. Сегодня, 10 ноября, на открытии торгов стоимость газа опустилась ниже $800 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

En.kremlin.ru Добыча газа

Так, по данным ICE, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $791,6 за 1 тыс. кубометров — или €66 за МВт⋅ч.

Отмечается, что снижение цен на газ произошло на ожидании роста поставок из России.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились 8 ноября и по данным на утро 9 ноября выросли более чем в два раза.

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