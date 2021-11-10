Москва, , 10:49 — REGNUM Нынешняя волна коронавируса в России распространяется стремительнее предыдущих, заявил 10 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По его словам, порядка 258 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в больницах, 30 тыс. в тяжелом состоянии, еще 7 тыс. — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Министр также отметил, что от COVID-19 сейчас прививаются в сутки более 700 человек на 100 тыс. населения.