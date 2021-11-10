Москва, , 10:48 — REGNUM Большинство бросающих курить получают от своего окружения не поддержку, а дополнительные соблазны и даже осуждение. Многие пытаются бросить на протяжении всей жизни. В среднем, по оценкам экспертов, требуется 7−11 попыток, чтобы отказаться от никотина.

Для того чтобы поддержать людей на этом пути, в рамках нацпроекта «Демография», создано сообщество «Давай бросать». Вступая в него, участник получает поддержку от таких же бросающих, как и он, и помощь от специалистов ведущих научных медицинских исследовательских центров Минздрава России.

Сегодня в рамках сообщества запущен специальный чат-бот (@brosaushiybot) в Telegram.

Бот обучен при поддержке эксперта Минздрава России Маринэ Гамбарян. Он умеет давать практические советы по бросанию, сможет поддержать бросающих курить в течение трёх самых тяжёлых первых недель.

Здесь можно найти работающие советы как с медицинской, так и с человеческой точки зрения, кнопку «мне плохо» на случай, если готовы сорваться, или «хочу помочь», чтобы поддержать других бросающих.

«Обосновано, что здоровый образ жизни во многом определяет здоровье населения наряду с экономическими условиями, социальной безопасностью, уровнем образования, демографическими изменениями, образом жизни, окружающей средой, доступностью и качеством медицинской помощи. Для каждой страны степень влияния этих факторов различна. Для России образ жизни в среднем определяет здоровье на 24%, социально-экономические условия — на 27%, доступность медицинской помощи — на 23%, остальное приходиться на такие факторы, как экология, безопасность на дорогах, образование, жилищные условия», — пояснила эксперт ОНФ, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Именно поэтому в нацпроект «Демография» придаётся такое большое значение пропаганде здорового образа жизни. Сейчас в сообществе «Давай бросать» в Telegram (https://t.me/davaibrosat) насчитывается более 8,7 тысяч участников.

Напомним, благодаря нацпроекту «Демография» в России инициирован комплекс мер по борьбе с курением. К 2024 году сокращение потребления никотинсодержащей продукции должно составить 10%.