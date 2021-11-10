Тольятти, Самарская область, , 10:52 — REGNUM Руководителя управляющей компании обвинили в мошенничестве в г. Тольятти. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мошенник Metapop.com

По версии следствия, с 2013 года по 2020 год по указанию руководителя сотрудники управляющей компании не перечисляли в полном объёме ресурсоснабжающим предприятиям средства, которые поступали от жителей в счет оплаты коммунальных платежей.

«Оставшиеся после частичной оплаты ресурсов средства руководитель обслуживающей организации похитил, причинив энерго‑ и водоснабжающим компаниям ущерб в размере 151 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Основанием для его возбуждения стали итоги прокурорской проверки в отношении ООО «Управляющая компания-3». Материалы дела переданы в суд г. Тольятти, где будут рассмотрены по существу.