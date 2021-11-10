Кондрово, Калужская область, 10 ноября 2021, 11:01 — REGNUM Жительница города Кондрово Калужской области накопила долги по кредитам сразу в пяти коммерческих банках. Оплатить долг в 866 тыс. рублей женщину побудили меры принудительного исполнения, примененные судебными приставами. Об этом 10 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
В Дзержинском районном отделении судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области находилось пять исполнительных производств о взыскании с кондровчанки задолженностей по кредитам в пользу пяти коммерческих банков. Женщина, взяв в кредитных учреждениях деньги, практически сразу перестала исполнять по ним долговые обязательства. Финансовые организации подали на должницу иски в суды. После возбуждения исполнительных производств судебные приставы предупредили женщину о правовых последствиях неоплаты задолженностей, но она не отреагировала. В результате в отношении должницы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 60 тысяч рублей, ограничили в праве выезда из страны и установили наличие у неё нескольких банковских счетов, с которых удалось взыскать часть долга.
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