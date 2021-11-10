Кондрово, Калужская область, , 11:01 — REGNUM Жительница города Кондрово Калужской области накопила долги по кредитам сразу в пяти коммерческих банках. Оплатить долг в 866 тыс. рублей женщину побудили меры принудительного исполнения, примененные судебными приставами. Об этом 10 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебный пристав Пресс-служба УФССП России по Калужской области

В Дзержинском районном отделении судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области находилось пять исполнительных производств о взыскании с кондровчанки задолженностей по кредитам в пользу пяти коммерческих банков. Женщина, взяв в кредитных учреждениях деньги, практически сразу перестала исполнять по ним долговые обязательства. Финансовые организации подали на должницу иски в суды. После возбуждения исполнительных производств судебные приставы предупредили женщину о правовых последствиях неоплаты задолженностей, но она не отреагировала. В результате в отношении должницы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 60 тысяч рублей, ограничили в праве выезда из страны и установили наличие у неё нескольких банковских счетов, с которых удалось взыскать часть долга.

«В ходе рейда сотрудники органа принудительного исполнения полностью описали имущество в её квартире. В акт описи и ареста попали: дорогостоящие телевизор, стиральная машина, мебель и кухонная техника. Чтобы не потерять имущество, должница полностью рассчиталась с остатком 866-тысячного долга по кредитным платежам, а также оплатила 60 тысяч рублей исполнительского сбора. В итоге арест с имущества был снят», — отметил Артём Залогин.

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