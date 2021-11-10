Еткуль, Челябинская область, 10 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинской области на трассе перевернулся автобус с рабочими, которые возвращались с ночной смены. Об этом пишут СМИ.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По данным 74.ru, авария произошла поблизости от карьера «Коелгамрамор» в Еткульском районе. Есть один пострадавший, его увезли в больницу.

В ГИБДД подтвердили журналистам факт ДТП. Автобус марки ПАЗ съехал в правый кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.