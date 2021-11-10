Майкоп, 10 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Нарастить темпы работ в ходе реализации национальных проектов поручил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в ходе планерного совещания 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. На совещании обсуждался также ход реализации индивидуальной программы развития региона.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Как отмечалось, в 2021 году в Адыгее в рамках реализации нацпроектов планируется строительство или капитальный ремонт 19 объектов. На десяти объектах на данный момент работы близятся к завершению. Это: капремонт здания Гиагинской ДШИ, домов культуры в поселке Прикубанском Тахтамукайского района и в селе Вольном Кошехабльского района, спорткомплексов в Каменномостском и в поселке Первомайском, строительство узла водозаборного сооружения аула Уляп, а также реконструкция узла водозаборного сооружения в хуторе Псекупс и трех подобных объектов в Адыгейске.

Мурат Кумпилов дал поручение нарастить темпы работ по тем объектам, где есть отставание по срокам. Основная причина такого отставания — рост цен на стройматериалы. Отдельно были рассмотрены этапы строительства четырех детсадов с ясельными группами в Хатукае, Белом, Садовом и в хуторе Тихонов. К концу 2022 года планируется завершение строительства школы на 1100 мест по ул. Михайлова в Майкопе. Также в следующем году намечено построить ряд спортивных комплексов.

«Многие процессы требуют синхронизации. Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведён до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными», — поставил задачу глава Адыгеи.