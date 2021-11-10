Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурге задержала курьера ресторана, устроившего стрельбу на Невском проспекте. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Хулиган стрелявший из «ВАЗ» на Невском проспекте Пресс--служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Сообщение о стрельбе из зелёного автомобиля «ВАЗ», который двигался по Невскому проспекту, поступило в полицию Центрального района от очевидцев 9 ноября около 21:30 мск. Для задержания злоумышленника был объявлен план «Перехват».

"Через 20 минут разыскиваемая машина была блокирована тремя патрульными автомобилями у дома 77 по Невскому проспекту. За рулем находился 20-летний курьер ресторана, а также двое пассажиров: 17-летний молодой человек и 21-летний продавец магазина», — рассказали в ведомстве.

Как признался водитель, он выстрелил из травматического пистолета в воздух. Проверяя слова задержанного, полицейские выяснили, что оружие числится похищенным в Казахстане с апреля 2021 года. После чего все трое молодых людей были доставлены для разбирательства в отдел полиции, где было установлено, что водитель «ВАЗа» находится под подпиской о невыезде по обвинению в нанесении побоев.

«Он припарковал автомобиль на пешеходном переходе у сетевого магазина на проспекте Обуховской обороны, а на сделанное пожилым мужчиной замечание избил его», — пояснил в полиции.

По результатам проверки в отношении водителя за стрельбу на Невском проспекте возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.