Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростовской области обсудили недавно опубликованные данные статистики о росте смертности от COVID-19. Ситуация на Дону не критическая, считают власти.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, например, в Ростовской области прирост показателя в сентябре 2021 года к сентябрю предшествующего года составил 526%. Для сравнения: в Калужской области показатель вырос на 13 150%, в Рязанской области — на 2 350%.

«Расхождения оперативных данных регионального штаба и показателей смертности по данным Росстата обусловлены тем, что региональный оперштаб фиксирует ежесуточные данные об умерших в ковидных госпиталях, а статистика учитывает все смерти инфицированных, в том числе от сопутствующих заболеваний и даже произошедшие в других регионах», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер России Татьяна Голикова ранее перечислила регионы, где складывается наиболее критическая ситуация со смертностью и госпитализацией ковид-пациентов. Это Курская, Оренбургская, Воронежская, Волгоградская, Томская, Амурской области, Северная Осетия и другие. Ростовской области в этом списке не замечено.

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