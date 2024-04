Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Геймер с ником okayjosh первым в мире опубликовал геймплейные ролики из сборника игр GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Сегодня, 10 ноября, он в прямом эфире ведёт трансляцию с прохождением обновлённой версии GTA: Vice City.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Энтузиаст выложил видео с прохождением отдельных эпизодов GTA 3 и GTA: Vice City. Вероятно, после окончания текущей трансляции он запустит стрим по GTA: San Andreas.

Напомним, что релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition состоится 11 ноября 2021 года. Сборник будет доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.