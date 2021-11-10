Москва, 10 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не вызван в сборную России по футболу, поскольку тренерский штаб решил не надеяться на него. Об этом 9 ноября заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Мы на матчи со Словакией и Словенией надеялись на него. Он был в расширенном списке, но сказал, что не в форме — окей. Тогда — надеялись, сейчас решили не надеяться. Это единогласное решение тренерского штаба», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Карпин заявил, что кандидатура Дзюбы не рассматривалась при выборе состава сборной России на ноябрьские матчи.

Напомним, 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром, а 14 ноября встретится на выезде с Хорватией.