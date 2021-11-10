Чебоксары, , 10:42 — REGNUM Администрация Канаша в Чувашии планирует взять в кредит 30 млн рублей для финансирования дефицита бюджета. Это значительно превышает размер дефицита бюджета, принятого на 2021 год в его первой редакции (21,4 млн рублей). Соответствующая документация о проведении электронного аукциона опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком выступает администрация города Канаша. Речь идёт об оказании услуг по предоставлению кредита в 2021 году переходящей на 2022 год открытием возобновляемой кредитной линии в 30 млн рублей.

«Для финансирования дефицита бюджета города Канаш, а также для погашения долговых обязательств города», — говорится в документации.

Начальная цена контракта определена в сумме 2 811 000 рублей при максимальной ставке в 9,37%. Кредит выделяется на год при условии возможности его досрочного погашения.

Отметим, что в первой редакции бюджет Канаша на 2021 год был спроектирован с доходами в размере 1 065 334,8 тыс. рублей, расходами — в сумме 1 086 760,2 тыс. рублей при дефиците в 21 425,4 тыс. рублей.