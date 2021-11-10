Чебоксары, 10 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Администрация Канаша в Чувашии планирует взять в кредит 30 млн рублей для финансирования дефицита бюджета. Это значительно превышает размер дефицита бюджета, принятого на 2021 год в его первой редакции (21,4 млн рублей). Соответствующая документация о проведении электронного аукциона опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком выступает администрация города Канаша. Речь идёт об оказании услуг по предоставлению кредита в 2021 году переходящей на 2022 год открытием возобновляемой кредитной линии в 30 млн рублей.

«Для финансирования дефицита бюджета города Канаш, а также для погашения долговых обязательств города», — говорится в документации.

Начальная цена контракта определена в сумме 2 811 000 рублей при максимальной ставке в 9,37%. Кредит выделяется на год при условии возможности его досрочного погашения.

Отметим, что в первой редакции бюджет Канаша на 2021 год был спроектирован с доходами в размере 1 065 334,8 тыс. рублей, расходами — в сумме 1 086 760,2 тыс. рублей при дефиците в 21 425,4 тыс. рублей.