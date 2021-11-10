Афины , 10 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции и правительство этой страны придерживаются самых высоких стандартов в ответе на миграционный вызов. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в Афинах 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Нидерландская журналистка задала Рютте вопрос, как он считает, какие санкции следует ввести в отношении Греции и, возможно, также в отношении Нидерландов из-за обращения с мигрантами. По ее мнению, Нидерланды несут совместную ответственность с Грецией за «бесчеловечное и жестокое» обращение, а власти Греции мешают многим муниципалитетам Нидерландов принять беженцев из этой страны.

Отвечая на вопрос, Рютте напомнил о ситуации в 2015 и 2016 годах, когда в Эгейском море погибло много людей в попытке переправиться из Турции в Грецию, а оттуда в Германию, Швецию, Нидерланды и т.д. По словам Рютте, он рад, что Германия и Нидерланды, которые в то время председательствовали в ЕС, вместе с правительством Греции и Турции сумели договориться о соглашении между ЕС и Турцией, согласно которому Турция действительно является безопасной страной для проживания людей. Он отметил, что в настоящее время Турция принимает более трех миллионов сирийских беженцев, а правительство Греции пытается защитить внешние границы ЕС.

«Это одна из задач стран, географически расположенных на европейских границах, таких как Италия, Испания, Венгрия, Словения, а также Польша и Греция. И это чрезвычайно сложная ситуация. А чего я больше не хочу видеть, так это людей, садящихся на лодки, которые действительно не оборудованы для того, чтобы пересечь Средиземное или Эгейское море, и гибнущих в этих условиях. Я хочу, чтобы они остались там, в безопасности, и тогда мы, как Европейский союз, готовы взять на себя нашу долю и принять людей из Африки, из Турции, принять беженцев в соответствии с договоренностями, принятыми в 2015 и 2016 годах», — подчеркнул премьер-министр.