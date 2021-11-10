Краснодар, 10 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с налипанием мокрого снега объявлено на территории Краснодарского края на 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Снегопад

По данным Краснодарского гидрометеоцентра, до конца дня 10 ноября в юго-восточных районах края сильное налипание мокрого снега.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры осторожности, в частности, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о непогоде, объявленное 9 ноября. Также в Сочи действует штормовое предупреждение, в том числе по возникновению смерчей.