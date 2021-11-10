Кемерово, , 10:41 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 ноября, за прошедшие сутки выявлено 340 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 336 случаев.

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«Новокузнецк — 60, Кемерово — 55, Междуреченск — 32, Прокопьевск — 30, Осинники — 26, Анжеро-Судженск — 22, Белово — 19, Новокузнецкий МР — 13, Калтан — десять, Киселевск — десять, Таштагольский МР — десять, Юрга — семь, Мыски — шесть, Гурьевский МО — шесть, Яшкинский МО — четыре, Березовский — четыре, Тайга — три, Промышленновский МО — три, Беловский МО — два, Ижморский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Мариинский МО — два, Юргинский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Яйский МО — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время 274 пациента выздоровели, четверо скончались.