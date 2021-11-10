Москва, , 10:39 — REGNUM Цены на нефть 9 ноября ускорили подъем, превысив двадцатидневную скользящую среднюю, и наконец-то подтвердили ее пробой на дневном закрытии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Abnews.ru

«Сегодня, 10 ноября, нефть марки Brent сохраняет бычий уклон, дойдя до зоны $85,50 за баррель, где восхождение на данный момент пробуксовывает.

Фьючерсы планомерно повышались большую часть дня, и ближе к концу торгов получили поддержку в виде отчета API. Институт сообщил о неожиданном сокращении недельных запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей, тогда как запасы бензина упали на 600 тыс. баррелей.

Впрочем, если официальный отчет минэнерго CIF сегодня отразит рост запасов, оценка API сыграет против Brent. 9 ноября ведомство повысило прогноз роста добычи в Штатах на 2021 и 2022 год, однако цифры оказались довольно демократичными и не вызвали ощутимой реакции рынка.

Также трейдеры слабо отреагировали на новость о том, что сенаторы США обратились к Байдену с инициативой запретить экспорт нефти из страны и задействовать стратегический резерв с целью снижения высоких цен на бензин.

Дальнейшее поведение рынка в этом контексте будет зависеть от ответных сигналов американского президента.

Технически нефть готова к продолжению роста и покорению новых максимумов, отмеченных в октябре на отметке $86 за баррель. Однако в ближайшей перспективе помешать такому сценарию может потенциальное укрепление доллара в ответ на инфляционный отчет из США.

В случае коррекции от текущих уровней Brent первым делом направится к упомянутой скользящей средней, которая сегодня расположилась в районе отметки $84», — пояснил эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent превысила уровень $85